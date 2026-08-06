Довга дорога додому… Більше двох років вважали зниклим безвісти Михайла Скоробогатого. Стало відомо: останній свій бій захисник прийняв на Луганщині у травні 2024-го. ВІчнапам’ять та шана українському Воїну!

«Жахлива російсько-українська війна забрала ще одне безцінне життя.

Наш земляк із села Доброводи, солдат Михайло Скоробогатий, 1985 р. н., який вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині 10 травня 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай Господнє милосердя зцілює ваші глибокі рани від непоправної втрати.

Зустріч мужнього воїна відбудеться у Сквері Героїв завтра, 7 серпня, о 12:00. Кортеж буде рухатись через село Чернихівці.

Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідної оселі Михайла у Доброводи, а далі – до місцевої церкви Святої Великомучениці Параскеви П’ятниці, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у суботу, 8 серпня, об 11:00.

Просимо прийти і належно вшанувати Героя, який віддав своє дорогоцінне життя за українську незалежність і гідне майбутнє кожного з нас.

Вічна слава Герою!» – написав збаразький міський голова Роман Полікровский.