Юрій Пушкар – мужній, сильний, добрий. Із юних років був глибоко віруючою людиною. На початку великої війни без вагань став на захист Батьківщини. Виконував бойові завдання у найнебезпечніших районах. На жаль, війна обірвала життя захисника надто рано – у 39… Вічна пам’ять Герою!

У Переволоці в останню земну дорогу провели Захисника Юрія ПУШКАРА. Громада об’єдналася у спільній молитві, скорботі та вдячності, щоб віддати останню шану воїну, який до останнього подиху залишався вірним Україні.

Вулицями села траурна процесія пройшла під схиленими державними прапорами. Люди ставали навколішки, утворюючи живий коридор шани, проводжаючи Героя, який віддав найдорожче — власне життя за свободу й незалежність нашої держави.

Юрій Пушкар народився у Тернополі, де минули його дитячі та юнацькі роки. Там він навчався у загальноосвітній школі, а згодом здобув освіту у Технічному коледжі імені Івана Пулюя за спеціальністю комп’ютерна інженерія. Постійно вдосконалював свої знання, захоплювався сучасними технологіями та працював у телерадіокомпанії «Тернопіль». Після одруження Юрій оселився у Переволоці, де створив сім’ю та пов’язав своє життя з громадою.

Від юних років Юрій був глибоко віруючою людиною. Разом із батьками відвідував храм Святого Духа, прислуговував під час богослужінь. Для рідних, друзів і колег він назавжди залишиться доброю, щирою, відповідальною та працьовитою людиною, яка завжди приходила на допомогу і сумлінно виконувала будь-яку справу.

Із початком повномасштабного вторгнення росії Юрій без вагань став на захист Батьківщини. Він вступив до лав Державної прикордонної служби України, проходив службу у Першому прикордонному загоні швидкого реагування. За роки військової служби неодноразово виконував бойові завдання у найнебезпечніших районах, долаючи важкі випробування та ризикуючи власним життям заради безпеки українського народу.

За віддану службу Україні Юрій Пушкар був нагороджений медаллю «За військову службу Україні», а також відзначений грамотами, подяками та іншими нагородами.

На жаль, війна обірвала життя Захисника надто рано. Він не встиг здійснити всіх своїх задумів і мрій, однак назавжди залишився у пам’яті як мужній воїн, люблячий син, чоловік, турботливий брат, вірний друг і справжній патріот своєї держави.

Бучацька громада щиро співчуває рідним і близьким Юрія Пушкаря. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови перед подвигом Захисника.

Вічна пам’ять, честь і слава Герою Юрію Пушкарю, написали у Бучацькій міській раді.