Керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 8 серпня близько 11:00 в селі Скоморохи, повідомили в обласній поліції.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Тернополя. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2108 не зупинився на вимогу співробітників групи реагування патрульної поліції та почав тікати.



У якийсь момент втікач не впорався з керуванням, допустив з’їзд транспортного засобу на узбіччя та перекинувся. У результаті автопригоди пасажир, 1957 року народження, отримав тілесні ушкодження. Чоловікові надали меддопомогу без госпіталізації.



За результатами перевірки газоаналізатор зафіксував 3,48 проміле алкоголю в крові 49-річного кермувальника. На нього слідчі поліції склали протоколи відповідно до статей 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



У ході перевірки стало відомо, що водій – військовослужбовець, який ще у січні 2026 році самовільно залишив військову частину.





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