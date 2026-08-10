

Про складну зиму та можливі проблеми з опаленням українців попереджають уже зараз. Тож чимало людей вирішують не чекати холодів і завчасно подбати про запаси дров. Водночас сезонним попитом активно користуються шахраї: вони публікують в інтернеті відповідні оголошення, отримують передоплату та зникають.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, саме за такою схемою ошукали 62-річного жителя одного з селищ Чортківського району. В інтернеті чоловік натрапив на оголошення про продаж дров та зв’язався з продавцем.

Домовившись про покупку, потерпілий перерахував 5 000 гривень на вказаний банківський рахунок. Після оплати товар чоловік не отримав. Зрозумівши, що його ошукали, він звернувся до поліції.

Правоохоронці розшукують шахрая і радять особливо уважно ставитися до оголошень про продаж дров, пелет, брикетів та іншого палива. Не поспішайте переказувати передоплату незнайомим продавцям, навіть якщо ціна здається вигідною. Перевіряйте продавця та відгуки про нього, а за можливості обирайте оплату після отримання товару.

Якщо вас ошукали – повідомте про це поліцію за номером 102.