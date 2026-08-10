Двоє жителів Чортківського району померли у медичних закладах після травм, отриманих у результаті нещасних випадків. Поліцейські встановлюють усі обставини подій.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

7 серпня до Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про смерть 63-річного жителя Чорткова. Чоловік перебував у реанімаційному відділенні, куди його раніше доставили для надання медичної допомоги після отриманих травм.



За попередньою інформацією, тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок падіння з дерева через необережність. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Під час огляду тіла правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті.



Черговий нещасний випадок трапився ще 31 липня на території приватного господарства у селі Заболотівка Нагірянської територіальної громади.



Під час робіт у колодязі на глибині близько восьми метрів на чоловіка впало відро з намулом вагою понад 20 кілограмів. Потерпілий отримав тяжку травму голови. Його госпіталізували до медзакладу. Попри надану медичну допомогу, 8 серпня 41-річний житель села Озеряни помер у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні.



За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Слідчі дії тривають.



Поліцейські закликають громадян бути максимально обережними під час виконання будь-яких робіт, які несуть підвищений ризик для життя і здоров’я. Дотримуйтеся правил безпеки та використання відповідного захисного спорядження.

