До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа зірвала з його руки годинник та забрала телефон.

Зі слів потерпілого, інцидент стався поблизу магазину. Невідомий чоловік спровокував конфлікт та пограбував його, розповіли у поліції Тернопільщини.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції розшукали особу, причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Тернополя. Поліцейські вилучили у нього речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігуранту.