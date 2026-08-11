Упродовж доби 10 серпня на автошляхах Тернополя та області правоохоронці зафіксували чотири дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Унаслідок аварій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких троє – малолітні діти, а інших двоє – неповнолітні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До лікарні з переломом ноги та іншими ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила 9-річного жителя Теребовлі. Травми хлопчик отримав у результаті ДТП. Аварія трапилася близько 14:00. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий потрапив під колеса електросамоката KUKIRIN G4 2000W, яким керував неповнолітній місцевий житель. На момент автопригоди потерпілий знаходився у межах пішохідної зони.



З переломами, численними забоями та травмами до медзакладу Шумська потрапили двоє малолітніх. Хлопці травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді. Про них на спецлінію Кременецького райвідділу поліції повідомив черговий лікар. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що нещастя трапилося близько 15:30 у селі Мирове. Неповнолітні їхали на електровелосипеді Crosser T-777. Малолітній водій не впорався з керуванням і хлопці впали, отримавши тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



У Борщові під колеса автомобіля потрапив неповнолітній електросамокатист. Аварія трапилася близько 20:30 на вулиці Лисенка. За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля FORD EDGE допустив зіткнення з електросамокатом Maraton, яким керував місцевий житель 2012 року народження. Дев’ятикласник виїжджав із другорядної дороги на головну і не переконався у безпечному русі. Хлопця госпіталізували.



Двоє молодих людей отримали травми в автотрощі, яку зареєстрували слідчі Бучацького відділення поліції того о 22:20. З численними переломами до лікарні госпіталізували 16-річного мотоцикліста. Отримав тілесні ушкодження і його пасажир 2008 року народження.



При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій автомобіля CITROEN BERLINGO, здійснюючи маневр розвороту через зустрічну смугу руху, допустив зіткнення із мотоциклом KOVI 270-ST.



У водіїв взяли зразки крові для визначення рівня алкоголю. За кожним із фактів слідчі поліції розпочали перевірки, аби встановити обставини й причини зіткнень.



Поліцейські закликають батьків не залишати без уваги безпеку дітей під час користування електросамокатами, електровелосипедами та іншими двоколісними транспортними засобами. Пояснюйте дітям правила дорожнього руху, контролюйте, де і як вони пересуваються, та нагадуйте про необхідність бути максимально уважними поблизу проїзної частини.



Водночас правоохоронці звертаються до всіх учасників дорожнього руху: дотримуйтесь правил, не нехтуйте безпекою та будьте обережними. Одна помилка на дорозі може мати серйозні наслідки.

