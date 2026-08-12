

11 серпня відбулася зустріч команди Офісу Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України з 24 ректорами українських університетів. Ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк взяла участь у діалозі щодо формування нової моделі партнерства між закладами вищої освіти та територіальними громадами України.

Ініціатива реалізується в межах ІІІ етапу трирівневої моделі розвитку спроможності територіальних громад у сфері просторового планування та покликана об’єднати науковий, освітній і кадровий потенціал університетів із практичними потреба розвитку українських громад.

Створення мережі університетів-партнерів, яку підтримує Міністерство освіти і науки України, дасть можливість напрацювати практичні рішення для розвитку громад. Це новий формат взаємодії, у межах якого територіальні громади формуватимуть реальні практичні запити, а університети зможуть залучати до їх опрацювання викладачів, науковців, аспірантів і студентів. Мова йде про наукові дослідження, підготовку концепцій просторового розвитку територій та аналітичних матеріалів.

Така співпраця відкриє університетам нові можливості для розвитку прикладної науки, посилення практичної складової освітніх програм та розширення партнерства.

Участь Західноукраїнського національного університету у такому проєкті є важливим внеском у підготовку нового покоління фахівців та формування сучасної моделі взаємодії між освітою, наукою, державою та територіальними громадами України.