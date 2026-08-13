Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив мережу класів закладів загальної середньої освіти на 2026/2027 навчальний рік. Рішення ухвалене для забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, підтримки ефективної роботи закладів та раціонального використання бюджетних коштів.

Згідно з документом, у новому навчальному році в громаді функціонуватиме 41 заклад загальної середньої освіти, де навчатимуться 28 243 учні у 1038 класах. Порівняно з попереднім навчальним роком, кількість класів у школах громади скоротилася на 37, а число учнів зменшилося на 1177.

Відповідно до затвердженого раніше плану формування освітньої мережі, у 2026/2027 навчальному році перші класи не відкриватимуть у Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія» (ТАЛ УГ), гімназії «Гармонія», Тернопільській спеціалізованій школі №3, ТНВК «Школа-ліцей №6», ТНВК «Школа-мистецький ліцей №15», ТЗОШ №16, академічному ліцеї «Плеяда», ТЗОШ №28 та Курівецькій гімназії.

Також у новому навчальному році призупинено набір до п’ятого класу гімназії «Гармонія», яка є структурним підрозділом Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Набір до десятих класів проводили заклади освіти, що переходять у статус ліцеїв. Загалом мережа закладів загальної середньої освіти Тернопільської громади на новий навчальний рік збережена.