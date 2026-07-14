Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

За законопроєкт №15401 про продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів.

Законопроєкт №15402 щодо продовження загальної мобілізації підтримав 311 парламентарів. Новий термін дії обох режимів триватиме з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Це вже 20-те голосування Верховної Ради нинішнього скликання щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.