На Тернопільщині оголосили підозру двом особам в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Чоловік і жінка зі Львівщини намагалися «допомогти» військовозобов’язаному незаконно виїхати до Угорщини.

Клієнт, який шукав спосіб потрапити за кордон, знайшов організаторів та переписувався з ними в месенджері WhatsApp. Вони домовилися про ціну – 9 000 доларів США”, — розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, оплата мала проходити у два етапи: спочатку 6 000 доларів у місті Бережанах, а решту 3 000 доларів — уже після успішного перетину кордону.

Для зустрічі та інструктажу до Бережан приїхали чоловік, який раніше вже мав судимість за розбій, та жінка, яка саме цього дня повернулася в Україну з-за кордону. Вони зустрілися з військовозобов’язаним в обумовленому місці, детально розповіли йому про маршрут через Закарпаття. Також дали поради, як оминати перешкоди, та пояснили послідовність дій після прибуття до сусідньої країни.

Одразу після того, як у салоні автомобіля Audi спільники одержали першу частину суми в розмірі 6 000 доларів, їх затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.