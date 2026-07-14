До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Бучацької територіальної громади. Юнак отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 13 липня близько 11:00 у Бучачі на вулиці Галицькій. Неповнолітній водій, керуючи мотоциклом Viper zs200n, допустив зіткнення із попутним транспортним засобом OPEL VIVARO. У результаті удару травми отримав водій мотоцикла.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди з’ясовують.

Поліцейські закликають батьків подбати про безпеку своїх дітей. Якщо неповнолітній керує мотоциклом чи іншим двоколісним транспортом, переконайтеся, що він має відповідну категорію посвідчення водія, достатні навички керування, використовує мотошолом та захисне спорядження.