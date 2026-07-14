На Тернопільщині знову оголосили штормове попередження.

Про це розповіди у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 15 липня на території області очікуються грози.

“Закликаємо жителів області бути уважними та дотримуватися правил безпеки”, — зазначили в ДСНС Тернопільщини.

Не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Під час грози зачиніть вікна та двері. Не залишайте транспортні засоби під деревами. За можливості обмежте перебування на відкритій місцевості та поблизу водойм.

У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.

Фото Ольги Чорної.