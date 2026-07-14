Після сильної грози на Тернопільщині без електрики понад 11,5 тисяч помешкань
Через негоду на Тернопільщині тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.
Станом на 18:00 через несприятливі погодні умови в області зафіксовано знеструмлення окремих населених пунктів.
Обсяг знеструмленого навантаження становить 8 МВт, що складає 3% від споживання у звичайному режимі.
Без електропостачання залишаються 11 677 побутових абонентів (2,8% від загальної кількості побутових споживачів).
Аварійно-ремонтні бригади АТ «Тернопільобленерго» працюють над відновленням електропостачання.