Через негоду на Тернопільщині тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.

Станом на 18:00 через несприятливі погодні умови в області зафіксовано знеструмлення окремих населених пунктів.

Обсяг знеструмленого навантаження становить 8 МВт, що складає 3% від споживання у звичайному режимі.

Без електропостачання залишаються 11 677 побутових абонентів (2,8% від загальної кількості побутових споживачів).

Аварійно-ремонтні бригади АТ «Тернопільобленерго» працюють над відновленням електропостачання.