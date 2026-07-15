Потужна гроза на Тернопільщині: без електрики залишаються понад 3 тисячі помешкань
Станом на 08:00 через несприятливі погодні умови, що були напередодні, на Тернопільщині залишаються знеструмленими 3179 побутових абонентів.
Про це повідомили у Тернопільській ОВА.
За інформацією АТ «Тернопільобленерго», до темної пори доби енергетикам вдалося відновити електропостачання 8498 абонентам.
Аварійно-ремонтні бригади продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання.
Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині пройшли потужні грози з громами і блискавками.