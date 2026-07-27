У Тернопільському обласному музичному коледжі ім. С. Крушельницької відбувся обласний відбірковий конкурс 18 Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута-2027», фінал якого відбудеться у 2027 році у м. Києві.

У конкурсі взяла участь і виборола ІІ місце у жанрі «Інша музика» студентка спеціальності «Управління на транспорті та логістика» навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету, солістка театру пісні «Для тебе» відділу творчої самореалізації та виховання Ангеліна Мар’ясич. Студентка є активною учасницею хору університету «WUNU voise», співає у церковному хорі, бере участь у різноманітних заходах університету.

У конкурсі Ангеліна чудово виконала три пісенні композиції: «Боже, Україну збережи», «Голубка», «Бийся, пташко, бийся».

Виступи конкурсантів оцінювало професійне журі, до складу якого входили митці нашого краю.

Вітаємо Ангеліну та бажаємо успіхів і перемог!