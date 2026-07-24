До чергової частини відділу поліції № 2 Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про безвісти зниклу сестру Панчишин Ольгу Євгенівну, 1965 року народження, жительку села Івачів Долішній Тернопільського району.

Зі слів заявниці, родичка ще 10 травня пішла з дому і про її місцеперебування нічого не відомо.

Поліцейські звертаються до всіх, хто міг бачити розшукувану, чи знає, де вона може перебувати, повідомте за вказаними номерами +380966370965 або +380685021054.