Чотири роки праці завершилися для випускників юридичного факультету Західноукраїнського національного університету особливим, щемливим акордом. У стінах Класичного університету Тернополя відбулося урочисте вручення дипломів бакалавра студентам-правникам.

До присутніх звернувся проректор з наукової роботи ЗУНУ Микола Дивак: «Вручення дипломів – це надзвичайно хвилююча мить не лише для випускників, а й для професорсько-викладацького колективу та адміністрації університету. На вашу долю випали найважчі випробування – роки повномасштабної війни. У час, коли Україна стікає кров’ю через жорстоку агресію російської федерації, ви виявили високу громадянську зрілість: залишилися в стінах рідної альма-матер, підтримуючи свій університет та свою державу. Кожен із вас є унікальною особистістю, яка відтепер нестиме горде ім’я Західноукраїнського національного університету в правоохоронних органах, судах, прокуратурі чи на інших посадах».

Окремі слова шани та вдячності Микола Петрович адресував професорсько-викладацькому колективу юридичного факультету – завідувачам кафедр, професорам, доцентам та асистентам, а також батькам випускників. «Саме ваша щоденна титанічна праця, професіоналізм та душевне тепло заклали той міцний фундамент, який дозволив студентам вийти на широку професійну дорогу. Внесок наставників у формування майбутньої правової еліти держави є неоціненним, і в серці кожного випускника назавжди залишиться часточка вдячності людям, які створювали всі можливості для їхнього становлення. Чотири роки тому, коли вчорашні школярі стояли на роздоріжжі та шукали свій життєвий орієнтир, саме батьківська мудрість, життєвий досвід, вчасна підказка та безумовна підтримка допомогли їм зробити доленосний і правильний вибір», – сказав він.

Микола Петрович вручив випускникам подяки ректора за сумлінне та наполегливе навчання, патріотизм, волонтерську діяльність, активну участь у громадському житті юридичного факультету та збереження славних традицій Західноукраїнського національного університету.

До випускників звернулася тимчасово виконуюча обов’язки декана юридичного факультету Валентина Слома: «Перш за все я хочу подякувати вам за активність, ініціативність та креативність. Нехай ваша життєва дорога буде легкою, а дружба, яка зародилася в цих стінах, супроводжує вас усе життя. Бажаю всім нам жити під мирним небом в рідній Україні».

Особливим моментом заходу стало відеозвернення декана юридичного факультету Сергія Банаха, який нині мужньо боронить Україну на фронті: «Дорогі випускники! Ви зробили впевнений крок у своє професійне майбутнє. Бажаю вам знайти себе і сповна використати ті знання та вміння, які ви отримали під час навчання. Межі вдосконаленню немає, тому рухайтеся вперед, будьте впевненими та сміливими. Усім своїм потенціалом наближайте нашу Перемогу та щасливе життя».

Церемонія вручення дипломів об’єднала випускників трьох спеціальностей: «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність». Це свято стало тріумфом тих, хто разом долав перші сесії, останні іспити, організовував заходи та підтримував одне одного у найважчі хвилини.

Зі словами щирої вдячності до своїх одногрупників, батьків та дорогих наставників від імені усього курсу звернулися випускники Юлія Бутрин, Олександр Ванкевич та Христина Кравець.

Молоді люди продовжили традицію юридичного факультету: вони заклали власну алею, де змогли висадити дерево випускника. Цей молодий саджанець ростиме разом із кар’єрою молодих правників, символізуючи розвиток, процвітання та нескорене майбутнє вільної України.