У Тернополі 15 серпня можливі тимчасові зміни в русі громадського транспорту у зв’язку з проведенням святкової літургії з нагоди храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці. Зміни діятимуть орієнтовно з 11:00 до 13:00 у разі перекриття руху транспорту на вулиці Князя Василя Костянтина Острозького.

На цей період тролейбуси маршрутів №4, №8 та №9 курсуватимуть через зупинку «Філармонія» без заїзду на вулицю Торговиця.

Автобуси маршрутів №18, №28 та №29 рухатимуться через вулиці Князя Василя Костянтина Острозького, Митрополита Шептицького та Торговицю.

Автобуси маршрутів №12, №14, №17, №20, №20а, №22, №22а, №23, №26, №26а, №28, №36, №39 та №49 від вулиці Торговиця прямуватимуть вулицями Замонастирською, Миколи Пирогова та Миколи Гоголя, після чого продовжать рух за звичними маршрутами.

Автобуси маршрутів №13, №18, №29 та №37 від вулиці Торговиця курсуватимуть вулицями Замонастирською, Глиняною та проспектом Степана Бандери з подальшим виїздом на свої маршрути.

Автобус маршруту №31 у напрямку мікрорайону «Дружба» рухатиметься через вулиці Торговиця та Старий Поділ.

«Просимо мешканців і гостей міста врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок», – повідомили у міськраді.