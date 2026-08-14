Представник Тернопільщини – учасник першої ліги чемпіонату Тернопільської області ФК «Бучач» – братиме участь у розіграші Кубка України серед аматорських команд сезону-2026/27.

Про це повідомила Асоціація футболу Тернопільщини

Відповідний лист із підтвердженням участі в розіграші Кубка України серед аматорських команд надійшов на адресу Асоціації футболу Тернопільщини від ФК «Бучач».

Бучацька команда – єдиний представник Тернопільської області в цих змаганнях.

Базовими ігровими днями для проведення матчів попереднього етапу розіграшу є 26 серпня та 2 вересня 2026 року.

Варто нагадати: в аматорському чемпіонаті України нового сезону-2026/27 виступатимуть два представники Тернопільщини — «Агрон» (Великогаївська громада) та ФК «Борщів».