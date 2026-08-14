Військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України долучилися до благодійної акції «Тернопіль – місто донорів» та здали кров для тих, хто її потребує.

Зібрана кров допоможе пораненим військовослужбовцям і цивільним пацієнтам, яким необхідне переливання. Для гвардійців донорство має особливе значення, адже вони добре розуміють, наскільки важливими можуть бути своєчасна допомога та достатні запаси крові.

«Сьогодні я вперше долучилась до донації крові. Для мене це простий спосіб бути корисною. Якщо є можливість допомогти – я вважаю, нею потрібно користуватися. Сьогодні моя кров може допомогти пораненому військовому, завтра – врятувати життя цивільній людині», – зазначила солдат тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади НГУ Вікторія Поглод.

Участь нацгвардійців в акції стала ще одним проявом підтримки тих, хто бореться за життя та здоров’я. Регулярне донорство допомагає підтримувати запаси крові та забезпечувати медичні заклади необхідним ресурсом для порятунку людей.

Надія НІМЕЦЬ.