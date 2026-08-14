2-9 серпня магістрант освітньо-професійної програми «Екологія та біоекономіка» Західноукраїнського національного університету Віктор Бринь взяв участь у міжнародній літній школі «Science and Sail», яка об’єднала понад 40 молодих науковців із Німеччини, Фінляндії, Словаччини, Польщі, України та країн Балтійського регіону.

Навчання проходило на базі Клайпедського університету (Литва) та Ризького технічного університету (Латвія) у межах Програми Балтійського університету / The Baltic University Programme (BUP), учасником якої є ЗУНУ.

Молоді науковці досліджували екологічний стан Балтійського моря, зміни клімату, втрату біорізноманіття та вплив людської діяльності на прибережні екосистеми. Учасники здійснювали моніторинг унікальних природних територій, зокрема Куршської коси та Регіонального парку Паюріс, збирали й аналізували дані, працювали з експертами у сфері морської біології, океанографії та екологічного менеджменту.

Віктор Бринь активно долучився до семінарів і практичних досліджень, працював у міжнародній команді над аналізом екологічних індикаторів та успішно захистив спільний науковий проєкт.

Такі міжнародні ініціативи відкривають для студентів ЗУНУ нові можливості для професійного розвитку, наукового пошуку та співпраці з молодими дослідниками з різних країн світу.