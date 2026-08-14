Ще у 2025 році під час планової перевірки Микулинецької селищної ради Державна екологічна інспекція у Тернопільській області виявила 22 стихійні та несанкціоновані звалища твердих побутових відходів у різних населених пунктах громади.

Селищній раді було видано вимогу щодо їх ліквідації та приведення територій у відповідність до вимог природоохоронного законодавства.

У липні 2026-го під час позапланової перевірки виконання вимоги встановлено, що ліквідовано лише 8 із 22 сміттєзвалищ, а 14 залишилися неліквідованими.

Найбільші осередки засмічення зафіксовано у селі Конопківка – 3451 м кв, Дарахів – 1050 м кв, Дворіччя – 1045 м кв та Налужжя – 462 м кв. Загальна площа засмічення земель на 14 неліквідованих ділянках становить 9072,5 м кв.

За результатами перевірки Микулинецькій селищній раді повторно видано вимогу щодо усунення порушень та ліквідації сміттєзвалищ.

Інспекцією проведено розрахунки шкоди, заподіяної земельним ресурсам:

87 453,42 грн – за забруднення земель; 955 708,34 грн – за засмічення земель.

Загальна сума розрахованої шкоди – 1 043 161,76 грн.

Розрахунки проведено відповідно до чинної Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Микулинецькій селищній раді пред’явлено претензії щодо добровільного відшкодування завданих довкіллю збитків, повідомили в екологічній інспекції.

Окрім того, селищного голову притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 52 КУпАП.