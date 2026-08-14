Відео, на якому троє дівчат танцюють під російськомовну музику в центральній частині Монастириськ поблизу Алеї Героїв, з’явилося у соціальних мережах та спричинило значний суспільний резонанс.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Особливо болісно на цей інцидент відреагували родичі військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, а також близькі тих Героїв, які нині перебувають на фронті. Працівники сектору поліцейської діяльності Монастириськ встановили всіх учасниць з відео та їхніх батьків. Ними виявилися три неповнолітні дівчини: одинадцятикласниця з Тернополя, яка приїхала до бабусі, та дві місцеві мешканки – учениці 9-го та 10-го класів.



Поліцейські спільно із службою у справах дітей Монастириської територіальної громади провели профілактичні бесіди як із самими дівчатами, так і з їхніми батьками, наголосивши на неприпустимості подібної поведінки, особливо у місці, пов’язаному з пам’яттю про загиблих захисників України.



Щодо двох молодших учасниць події правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно їхніх батьків за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Старша з дівчат, якій виповнилося 16 років, нестиме відповідальність самостійно. Відносно неї поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.



Водночас родичі загиблих захисників звернулися до дівчат із вимогою публічно перепросити за свій вчинок.

