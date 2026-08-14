Вийшов з лікарні й зник: розшукують 37-річного тернополянина (ФОТО)
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Барни Віктора Михайловича, 28 серпня 1988 року народження, жителя Тернополя.
12 серпня близько 09:30 чоловік вийшов із Першої міської лікарні, де перебував на лікуванні, та до цього часу його місцеперебування невідоме.
Був одягнений: сірі спортивні штани та червону футболку. Мобільного телефону при собі не мав.
Чоловік має проблеми зі здоров’ям та може потребувати допомоги.
Якщо ви бачили розшукуваного або володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, повідомте поліцію за телефонами:
(0352) 27-10-22, 27-11-70 або 102.
Просимо громадян звернути увагу на фото розшукуваного та поширити інформацію. Будь-які відомості можуть допомогти встановити його місцеперебування.