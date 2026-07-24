Криміналістичні підрозділи поліції Тернопільщини отримали два спеціалізовані автомобілі, обладнані як мобільні лабораторії для роботи безпосередньо на місцях подій.



Передача техніки відбулася в межах співпраці Головного слідчого управління Національної поліції України та Міжнародного благодійного фонду “The Howard G. Buffett Foundation”. Ключі від нових службових автомобілів спеціалістам-криміналістам територіальних підрозділів вручив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.



Нові мобільні криміналістичні лабораторії отримали Чортківське районне управління поліції та відділ поліції № 2 Тернопільського районного управління поліції.



Автомобілі оснащені сучасним європейським та американським обладнанням, а також автономними системами енергозабезпечення, що дозволяє працювати цілодобово та за будь-яких погодних умов. Це особливо важливо під час документування тяжких і особливо тяжких злочинів, коли оперативність збору та фіксації доказів має вирішальне значення.



Завдяки спеціальному технічному оснащенню мобільних лабораторій спеціалісти-криміналісти можуть оперативно виявляти, фіксувати та вилучати біологічні, трасологічні й дактилоскопічні сліди, зокрема малопомітні. Крім того, лабораторії дають змогу проводити першочергові експрес-дослідження речових доказів безпосередньо на місці події, що значно скорочує час їх збору та опрацювання.



Використання сучасних мобільних криміналістичних лабораторій сприятиме підвищенню ефективності роботи поліцейських-криміналістів, оперативному документуванню доказів та якісному проведенню досудового розслідування.



Нові службові автомобілі отримали й бійці роти поліції особливого призначення. Ці транспортні засоби вони використовуватимуть для виконання бойових завдань на передовій.

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