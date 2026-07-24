Зловмисниця уже не раз потрапляла у поле зору правоохоронців. На даний час є фігуранткою декількох кримінальних проваджень за вчинення крадіжок, грабежу та незаконне зберігання наркотичних засобів. Цього разу лиходійку підозрюють у незаконному привласненні товару з мережевого маркету.



На лінію 102 надійшло звернення від адміністрації торгового закладу про те, що невідома особа з вітрини викрала дорогі парфуми. Вартість завданих збитків – майже три з половиною тисячі гривень.



У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку відділу поліції №2 міста Тернополя встановили, що на товар спокусилася 20-річна тернополянка. Зловмисницю розшукали, у скоєному вона зізналася.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.



Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.





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