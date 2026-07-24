Із серпня 2022-го захищав Україну Роман Бондарчук. Його бойовий шлях розпочався у лавах бригади «Холодний Яр». Був командиром відділення. Воював у найгарячіших точках фронту, зокрема під час запеклих боїв за Бахмут. На жаль, життя захисника трагічно обірвалося. Назавжди 29… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна громадо!

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель захисника України, нашого земляка – Бондарчука Романа Олександровича, 1997 року народження, жителя села Бриків.

Він став на захист Батьківщини у серпні 2022 року. Його бойовий шлях розпочався у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Як командир відділення, він виявляв неабияку мужність та відданість, обороняючи Україну в найгарячіших точках фронту, зокрема під час запеклих боїв за Бахмут.

Війна загартувала його, але доля розпорядилася трагічно – 20 липня 2026 року життя військовослужбовця трагічно обірвалося на Харківщині.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами.

Вічна та світла пам’ять нашому Герою-захиснику!» – написав шумський міський голова Вадим Боярський.

Илария Ткачук Бойко: «Щиро співчуваю дружині, батькам і всій родині. Роману вічна памʼять і Царство Небесне».