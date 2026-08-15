У Тернополі в парку Тараса Шевченка 15 серпня відбулася урочиста церемонія вручення найвищої відзнаки Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

Захід розпочався хвилиною мовчання на вшанування пам’яті військовослужбовців та всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії.

Як повідомили у пресслужбі ТМР, відзнаки родинам загиблих захисників вручив міський голова Сергій Надал.

«Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – це особлива подяка громади людям, які своїми вчинками, працею та жертовністю залишили вагомий слід в історії нашого міста і держави. Сьогодні ми вшановуємо наших Героїв, які віддали найдорожче за свободу України. Їхні імена назавжди залишаться в історії Тернополя», – зазначив Сергій Надал.

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно:

БАРИСЬКОМУ Івану Васильовичу, солдату;

ГАКАЛУ Віталію Володимировичу;

ДЗЬОМІ Сергію Анатолійовичу, солдату;

КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу, молодшому сержанту;

КОМБУЛЮ Василю Ярославовичу, солдату;

ЛАВРИШИНУ Віталію Богдановичу, солдату;

МАЗУРУ Івану Ярославовичу, рядовому;

МАРТИНІВУ Володимиру Ігоровичу;

ПЕТРУЧКУ Дмитру Іллічу, солдату;

ПОХОЛОКУ Роману Петровичу, солдату;

ПРУНОВУ Олександру Вікторовичу;

РАДКОВСЬКОМУ Андрію Євгеновичу, сержанту;

ФОМЕНКУ Олександру Євгеновичу, солдату.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоюється за вагомий особистий внесок у становлення української державності, розвиток громади, а також за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.