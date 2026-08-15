У Тернополі в Українському Домі відкрили виставковий проєкт родин загиблих захисників «Серце Файного. Код Нескорених». Експозицію присвятили Героям Тернопільської міської територіальної громади, які віддали життя, захищаючи Україну.

На виставці представлені особисті речі воїнів, світлини, нагороди, книги, листи та інші пам’ятні реліквії, які надали їхні рідні. Через ці експонати відвідувачі можуть більше дізнатися про життєвий шлях захисників, їхні захоплення, мрії та цінності.

«Ця виставка – про людей, які жили поруч із нами, навчалися, працювали, створювали сім’ї та будували плани на майбутнє. Кожен із них мав свої мрії та прагнення, але у вирішальний момент став на захист України. Наш обов’язок – берегти пам’ять про Героїв, підтримувати їхні родини та передавати наступним поколінням історії мужності, самопожертви й любові до Батьківщини. Вони назавжди залишаться у серці Тернополя та всієї України. Вічна пам’ять і вічна слава всім українським Героям», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Також у фоє Українського Дому відкрили виставку ікон «Коли зброя мовчить, говорять ікони», яку представила майстриня іконопису та керівниця творчої майстерні «Під Покровом Богородиці» Наталія Війтович.

Діятимуть виставки впродовж двох тижнів.