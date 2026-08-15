14 серпня ввечері у селі Григорів Монастириської громади спалахнуло стихійне сміттєзвалище. Вогонь охопив близько 0,1 га, а гасіння тривало протягом ночі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.

Під час роботи рятувальники помітили серед палаючого сміття маленького їжака. Він опинився просто посеред небезпечної зони, де полум’я та висока температура не залишали йому шансів на порятунок.

Вогнеборці обережно винесли тварину із зони пожежі та напоїли водою. Маленький колючий мешканець отримав шанс залишитися живим.

“Для рятувальників немає «маленьких» порятунків. Кожне життя має значення — навіть якщо воно важить лише кілька сотень грамів”, — розповіли в обласному ДСНС.

Пожежу на сміттєзвалищі продовжували гасити й 15 серпня. Причину її виникнення з’ясовують фахівці.

“Стихійні сміттєзвалища — це небезпека для людей, тварин і довкілля. Не спалюйте сміття та суху рослинність. Вогонь може поширитися значно швидше, ніж здається. У разі пожежі телефонуйте за номером 101”, — зазначили в Службі порятунку.