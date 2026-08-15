16 серпня у Тернополі на площі перед пам’ятником Івану Франку відбудеться книгообмін «Книжкова площа». Відвідувачів запрошують приносити прочитані книги, щоб обміняти їх на нові видання.

Як повідомили у пресслужбі міськради, захід розпочнеться о 12:00 мистецьким простором «Відтінки натхнення», де свої роботи та творчі напрацювання представлять учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

Також о 12:00 для дітей працюватиме простір «Творча мозаїка». Учасники зможуть долучитися до етномайстерні «Мотанка: традиція, що єднає» та власноруч виготовити ляльку-мотанку.

Продовжиться дитяча програма о 13:00 майстер-класом «Голуб миру в дитячих руках», під час якого діти створюватимуть м’які іграшки. О 13:00 також розпочнеться «Літературна вітальня», де звучатимуть поетичні читання від тернопільських авторів.