У зв’язку з утриманням переважно сухої погоди впродовж 15-25 серпня на річках басейну Дністра очікується подальше зниження рівнів води до своїх найменших значень за період спостережень, місцями – нижче за них.

При цьому, продовжиться зменшення водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

Фото ілюстративне з мережі інтернет.