До співробітників відділення поліції №4 міста Збараж звернулася 47-річна жителька Збаразької громади, яка повідомила про шахрайство. Повіривши телефонним співрозмовникам, жінка втратила майже 69 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як встановили правоохоронці, потерпілій зателефонували невідомі та представилися працівниками банку.



Під приводом проведення нібито необхідних банківських операцій співрозмовники увійшли в довіру до жінки та отримали дані, необхідні для доступу до її коштів.



Згодом із кредитної картки потерпілої було списано 68 999 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою аферистів, жінка звернулася до поліції.



За даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку та встановлюють осіб, причетних до шахрайської схеми.



Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають: працівники банків не запитують телефоном PIN-коди, CVV-коди, паролі до онлайн-банкінгу чи одноразові коди з SMS.



Не виконуйте вказівок невідомих осіб щодо переказу коштів або проведення операцій із банківськими рахунками.



Якщо вам телефонують нібито з банку та повідомляють про підозрілі операції, блокування картки чи необхідність терміново «захистити» кошти – припиніть розмову.



Самостійно зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки або в офіційному мобільному застосунку.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку для блокування рахунків та повідомте поліцію за номером 102.

