Вантажівки перекинулися у кювет, легковик злетів із мосту: ДТП на Тернопільщині
14 серпня підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині.
Про це повідомили у ГУ ДСНС області.
На автодорозі М-19 поблизу села Ягільниця дві вантажівки перекинулися у кювет. В обох випадках водії не впоралися з керуванням.
Ще одна ДТП сталася у Тернополі на вулиці Об’їзній. Легковий автомобіль перекинувся з мосту. Травмувалися двоє людей — водій та пасажир. Обох госпіталізували.
Обставини аварій розслідують правоохоронці.