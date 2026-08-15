14 серпня підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині.

Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

На автодорозі М-19 поблизу села Ягільниця дві вантажівки перекинулися у кювет. В обох випадках водії не впоралися з керуванням.

Ще одна ДТП сталася у Тернополі на вулиці Об’їзній. Легковий автомобіль перекинувся з мосту. Травмувалися двоє людей — водій та пасажир. Обох госпіталізували.

Обставини аварій розслідують правоохоронці.