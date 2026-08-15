Михайло Слив’юк став на захист України на початку великої війни. Пройшов через пекло важких боїв. У лютому цього року був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Тривалий час боровся з тяжкою недугою. На жаль, серце захисника зупинилося. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шумська громада отримала трагічну звістку – помер захисник України Михайло Миколайович Слив’юк. Він народився 14 жовтня 1971 року та проживав у селі Угорськ.

У березні 2022 року наш земляк був призваний до лав Збройних Сил України та служив командиром відділення. Разом із побратимами пройшов через пекло важких боїв, мужньо виконував бойові завдання, захищаючи Україну.

У лютому 2026-го Михайло Слив’юк був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Тривалий час боровся з тяжкою недугою та проходив лікування. На жаль, хвороба прогресувала. І сьогодні, 15 серпня, Михайло помер у лікарні.

Похорон відбудеться у неділю, 16 серпня, о 12:00 від рідного дому в селі Угорськ.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Михайла. У скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Захисника, який віддав роки свого життя служінню Україні та до останнього мужньо боровся за життя», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.