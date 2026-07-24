Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися 23 липня на території Чортківського та Кременецького районів. За обома фактами працівники поліції проводять перевірку та встановлюють усі обставини аварій.



Близько 16:39 слідчі поліції зареєстрували аварію на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. За попередньою інформацією обласної поліції, 77-річний водій автомобіля Lada, житель селища Товсте, під час виконання маневру повороту ліворуч допустив зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 52-річної жительки Тернополя, яка в цей момент здійснювала обгін.



У результаті аварії водій Lada отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до травматологічного відділення.



Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 23:11 у селі Раславка Кременецького району. У ході перевірки стало відомо, що 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Kovi 300, не впорався з керуванням та впав. Унаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікувального закладу.



За обома фактами тривають перевірки, правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортних пригод.





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