17 тисяч гривень за квартиру, якої не існувало: тернополянин став жертвою шахрая
Поліцейські застерігають: шахраї розміщують в інтернеті фейкові оголошення про оренду квартир та вимагають передоплату
29-річний житель Тернополя став жертвою шахрайства, намагаючись орендувати житло через інтернет. Чоловік перерахував 17 тисяч гривень як передоплату за квартиру, якої насправді не існувало.
Як повідомили у поліції Тернопільщини, потерпілий знайшов на одному із сайтів оголошення про оренду квартири, зв’язався з нібито орендодавцем та продовжив спілкування у месенджері.
Співрозмовник, посилаючись на великий попит, почав вимагати передоплату.
Після отримання 17 тисяч гривень він перестав виходити на зв’язок.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника.
Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час пошуку житла в оренду:
не переказуйте передоплату незнайомим особам;
перевіряйте фотографії та вартість житла;
укладайте письмовий договір оренди;
зустрічайтеся з орендодавцем особисто,
оглядайте квартиру та передавайте кошти лише після її перевірки.
Якщо ви потерпіли від шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.