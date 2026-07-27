Поліцейські застерігають: шахраї розміщують в інтернеті фейкові оголошення про оренду квартир та вимагають передоплату

29-річний житель Тернополя став жертвою шахрайства, намагаючись орендувати житло через інтернет. Чоловік перерахував 17 тисяч гривень як передоплату за квартиру, якої насправді не існувало.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, потерпілий знайшов на одному із сайтів оголошення про оренду квартири, зв’язався з нібито орендодавцем та продовжив спілкування у месенджері.

Співрозмовник, посилаючись на великий попит, почав вимагати передоплату.

Після отримання 17 тисяч гривень він перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час пошуку житла в оренду:

не переказуйте передоплату незнайомим особам;

перевіряйте фотографії та вартість житла;

укладайте письмовий договір оренди;

зустрічайтеся з орендодавцем особисто,

оглядайте квартиру та передавайте кошти лише після її перевірки.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.