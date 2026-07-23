На фронті загинув Олександр Коваль з Тернопільщини: навіки у Небесному строю
Жорстока війна обірвала ще одне життя. На Запоріжжі прийняв свій останній бій Олександр Коваль. Вічна та світла памʼять українському Воїну!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Коваль Олександр Сергійович.
Воїн визнаний загиблим 21 червня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.