Жорстока війна обірвала ще одне життя. На Запоріжжі прийняв свій останній бій Олександр Коваль. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Коваль Олександр Сергійович.

Воїн визнаний загиблим 21 червня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.