На універсальному спортивному майданчику на вул. 15 Квітня, 35 відбувся турнір із дворового мініфутболу серед підлітків віком 15-16 років.

У змаганнях взяли участь дев’ять команд. Юні футболісти продемонстрували спортивний характер, жагу до перемоги та майстерну гру. За підсумками турніру переможцями стали:

І місце – команда «Проліга»;

ІІ місце – команда «Хнупсики»;

ІІІ місце – команда «Бедбойс».

Окремою відзнакою – Кубком за участь – нагородили команду «Діамант».

Також визначили найкращих гравців турніру в індивідуальних номінаціях:

Кращий воротар – Вандяк Валерій;

Кращий нападник – Шкляр Владислав;

Кращий гравець – Петришин Юрій.

Турнір проведено з метою популяризації футболу, розвитку масового спорту та організації активного дозвілля дітей. Такі заходи сприяють залученню молоді до занять спортом, формуванню здорового способу життя та створюють можливості для нових знайомств і позитивного спілкування.

Організаторами заходу виступили управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.