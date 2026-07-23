23 липня до поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що у водоймі Тернопільського ставу, поблизу “Острівця закоханих”, вони виявили тіло жінки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники дістали тіло з води.



Під час огляду судово-медичний експерт встановив, що видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблої немає. Попередня причина смерті – утоплення. Остаточну причину встановлять після проведення необхідних експертиз.



На вигляд жінці 50-55 років. Темне фарбоване волосся з сивиною. На момент виявлення вона була в чорному одязі. Документів, які б посвідчували особу, при ній не було.



Поліцейські встановили особу жінки, тіло якої виявили у Тернопільському ставі. Це – жителька Тернополя, 1970 року народження.



За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.





