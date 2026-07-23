Тернопільський обласний центр служби крові повідомив про гостру потребу в донорах II (другої) негативної групи крові (Rh−).

Жителів області, які мають цю групу крові та не мають протипоказань до донорства, просять якнайшвидше відгукнутися.

У центрі наголошують, що запаси крові цієї групи наразі є недостатніми, тоді як потреба в ній залишається високою.

«Наразі маємо гостру потребу в донорах II негативної групи крові. Просимо всіх, хто має можливість і не має протипоказань, прийти до Тернопільського обласного центру служби крові та здати кров. Навіть одна донація може врятувати чиєсь життя», – зазначили у Тернопільському обласному центрі служби крові.

У центрі нагадують, що донорська кров необхідна щодня. Вона потрібна військовим, постраждалим у ДТП, пацієнтам після оперативних втручань, людям із тяжкими захворюваннями.

Усіх, хто має II (A) Rh− групу крові, закликають не зволікати та найближчим часом завітати до Тернопільського обласного центру служби крові за адресою: місто Тернопіль, Клінічна, 8.