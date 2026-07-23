Учора, близько 23-ї години поблизу села Смиківці водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не травмувався.

Патрульні виявили у керманича легковика ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер.

Результат — 2,39 проміле алкоголю, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.

Порушника відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.