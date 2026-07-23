24 липня на Тернопільщині очікуються грози.

Про це інформує ДСНС Тернопільщини.

За прогнозами синоптиків, упродовж доби в області прогнозуються грози. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

“Під час негоди не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач; зачиніть вікна й двері; будьте уважними за кермом та дотримуйтеся безпечної швидкості”, — йдеться у застереженні рятувальників.

Якщо виникла надзвичайна ситуація або потрібна допомога — телефонуйте 101.