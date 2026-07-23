У Тернопільській лікарні швидкої допомоги успішно виконали одну з найскладніших операцій у нейрохірургії – ендоскопічне видалення аденоми гіпофіза.

Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.

Команда нейрохірургів спільно з ЛОР-хірургом Ігорем Хоружим провела ендоскопічне видалення аденоми гіпофіза під нейронавігаційним контролем. Виконали через порожнину носа, без розрізів на черепі, із застосуванням сучасної системи нейронавігації, яка дозволяє працювати з ювелірною точністю у ділянці головного мозку.

“Кожна така операція – це результат щоденної роботи наших лікарів. Ми навчаємося, впроваджуємо нові методики та використовуємо сучасне обладнання, щоб жителі Тернополя могли отримати допомогу навіть у найскладніших випадках тут, у нашій лікарні”, — розповіли у медичному закладі.

ЛікарняШвидкоїДопомоги #Тернопіль #Нейрохірургія #МедицинаТернопіль #Операція