Середня пенсія в Україні становить 7 273 грн. Але є нюанс: приблизно чверть пенсіонерів отримує близько 3,5 тис. грн на місяць – таких у нас в крані 2,3 мільйона. Для порівняння: виплати понад 20 тис. грн мають лише близько 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє Opendatabot.

Не менш показова й інша тенденція: пенсіонерів в Україні стає менше. Загалом, поменшало аж на 190,5 тисяч – скорочення вже більше, аніж за весь 2025 рік.

Розмір пенсій суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищі середні виплати – у Києві, а також у Донецькій та Луганській областях. Найнижчі – на Тернопільщині, Чернівеччині та Закарпатті.

Попри пенсійний вік, 2,8 мільйона українців продовжують працювати. Це майже кожен четвертий пенсіонер. У них середня пенсія дещо вища – майже 8 тисяч гривень.