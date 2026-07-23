Рідні довго чекали звістки з фронту, надіялися, вірили, сподівались… Андрія Фатюка вважали зниклим безвісти з лютого 2025 року. Стало відомо: захисник загинув у Волноваському районі на Донеччині. Вічна пам’ять, честь і слава українському Воїну!

«Невимовний біль знову огорнув нашу громаду. Ще один Захисник України повертається додому «на щиті»…

З глибоким сумом повідомляємо, що у боротьбі за свободу та незалежність України загинув наш земляк – солдат Фатюк Андрій, 1 жовтня 1975 року народження, старший стрілець 4 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 8 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224.

Андрій був призваний на військову службу 25 лютого 2022 року сьомим відділом Тернопільського РТЦК та СП Тернопільської області. Вірний Військовій присязі, до останнього подиху стояв на захисті рідної землі, оберігаючи мирне майбутнє кожного з нас.

27 лютого 2025 року, мужньо виконуючи бойове завдання в районі села Костянтинопіль Волноваського району Донецької області, Воїн віддав найдорожче – власне життя – за Україну, за її свободу та незалежність.

Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Андрія. Жодні слова не здатні вгамувати біль втрати найдорожчої людини. Нехай Господь дасть вам сили пережити це тяжке випробування, а світла пам’ять про мужнього Захисника назавжди житиме у серцях усіх, хто його знав.

Завтра, 24 липня, о 13:00 годині, траурний кортеж із тілом полеглого Героя зустрічатимуть у селі Вага. Далі він прослідує через населені пункти Підгаєцької громади до рідного дому Захисника у селі Носів. О 19:30 відбудеться парастас.

Чин похорону – 25 липня о 12:00.

Просимо жителів громади гідно зустріти нашого Героя, віддавши йому останню шану та провівши в останню земну дорогу.

Вічна пам’ять, честь і слава Захиснику України!» – написали у Підгаєцькій міській раді.

На території Підгаєцької громади 24 та 25 липня оголошено днями жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Андрія Фатюка.