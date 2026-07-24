Довге й болюче чекання… Довга дорога додому… Із травня 2023 року вважали зниклим безвісти Едуарда Антипенка. Захисник загинув на Донеччині на 36-у році життя. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, захисник Антипенко Едуард Павлович.

Воїн відійшов у вічність на 36-у році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Едуард вважався зниклим безвісти з 18 травня 2023 року.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.