У Тернополі затримали зловмисника, який незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон.

За 10 тисяч доларів він пообіцяв доставити чоловіка до кордону, де той зможе безперешкодно перейти до Молдови, минаючи офіційні пункти пропуску. «Клієнт» мав взяти лише найнеобхідніші речі і гроші, всі інші організаційні процеси підозрюваний брав на себе.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Виявилося, що незаконними оборудками займався 42-річний мешканець Тернопільського району, який нині є фігурантом кримінального провадження, пов’язаного із незаконним обігом наркотиків.

Як з’ясувалося, зловмисник запропонував чоловікові влаштувати безпечну подорож до Республіки Молдова за 10 тисяч доларів.

“Програма була такою: зловмисник особисто забирає «клієнта» у Тернополі, довозить на автомобілі до Чернівецької області, де розміщує у готелі. Там він мав дочекатися слушного моменту, коли буде безпечно перетнути адмінмежу між країнами”, – зазначили у поліції.

До кордону зловмисник мав супроводжувати чоловіка також сам, але вже на позашляховику з місцевими номерами, аби не привертати уваги на блокпостах. Такий «сервіс» передбачав і трансфер по території іноземної держави. Нібито клієнта там мав зустріти спільник фігуранта та допомогти зорієнтуватися в іншій державі.

Оплату також зловмисник розділив на дві частини – аванс тисячу доларів віддати йому, а залишок – 9 тисяч доларів спільнику у Молдові і лише після успішного переходу. Так він створював хибне враження надійності своєї послуги.

Від клієнта було необхідно лише взяти мінімум речей, гроші, документи та бути одягненим у зручний одяг, призначений для тієї місцевості.

Поліцейські затримали фігуранта у Тернополі одразу після отримання авансу за подорож. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.