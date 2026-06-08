Шахрай нажився на материнській надії

70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів США віддала жителька Тернопільщини незнайомцеві, який пообіцяв допомогти її синові, котрий з 2022 року вважається зниклим безвісти.

Гроші жінка збирала роками та відкладала, однак надія отримати звістку про рідну людину виявилася сильнішою за здоровий глузд. У результаті пенсіонерка стала жертвою шахрайської схеми. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До 78-річної мешканки одного з сіл Золотниківської територіальної громади приїхав невідомий чоловік. Він представився волонтером, показав посвідчення та повідомив, що її син нібито знайшовся. За словами незнайомця, чоловік перебуває на лікуванні на тимчасово окупованій території.

Псевдоволонтер запевнив жінку, що може передати синові особисті речі та посприяти в лікуванні. Для цього, мовляв, необхідно підготувати передачу і зібрати 4 тисячі доларів США на медичні потреби. Потерпіла таких коштів не мала. Вона віддала все, що вдалося зібрати за роки, а це – 70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів США.

Поки жінка складала речі для передачі, незнайомець поцікавився, де проживає ще одна місцева мешканка, син якої також вважається зниклим безвісти. Він повідомив, що має і для неї хороші новини. Чоловік зустрівся і з другою жінкою, однак у цей час перша потерпіла зателефонувала та повідомила, що вже підготувала сумки й гроші. Шахрай повернувся, забрав передачу та заощадження, після чого зник. До другої потенційної жертви він більше не навідувався.

Лише згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою афериста, який скористався її болем та надією на повернення рідних, і звернулися до поліції.

Слідчі спільно з оперативниками управління карного розшуку та працівниками Теребовлянського відділення поліції встановили особу зловмисника. Це – уродженець Миколаївщини, який наразі проживав у матері в Чортківському районі. Фігурант неодноразово судимий за майнові злочини та крадіжки. Окрім цього він перебував у розшуку за шахрайство, вчинене на території Миколаївської області у 2025 році.

Зловмисник після того, як отримав гроші від пенсіонерки, поїхав у сусідню область та придбав авто марки Renault Kangoo. Проте як тільки він повернувся на Чортківщину, його піймали співробітники карного розшуку. Як вийшов на особу потерпілої, шахрай не зізнається.

Його затримали відповідно до статті 615 КПК. Фігуранту уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень. Процесуальне керівництво здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.

Правоохоронці застерігають, що шахраї дедалі частіше використовують тему зниклих безвісти військовослужбовців та цивільних, аби виманити гроші у родичів. Пам’ятайте: жодні офіційні структури, волонтери чи представники державних органів не вимагають коштів за пошук людей, передачу інформації про них чи організацію лікування. У разі отримання подібних повідомлень або візитів незнайомців негайно телефонуйте на спецлінію поліції “102”.

Слідчі нагадують, що у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області функціонує спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Його створили для координації слідчої та пошукової роботи, пов’язаної з пошуком людей, які зникли у зоні бойових дій, а також для ідентифікації невпізнаних тіл.

Звернутися до фахівців центру можна за телефоном гарячої лінії (066)721-71-76 або під час особистого прийому за адресою: м. Тернопіль, вул. Валова, 11. Консультації громадян проводять з понеділка по п’ятницю.